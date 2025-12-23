إحباط توريد 9 كلغ من المخدرات بمطار تونس قرطاج



أحبطت شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج محاولة توريد 9 كلغ من المخدرات تحتوي على مادة الكوكايين الخام ، إضافة إلى الإطاحة بشبكتين دوليتين اختصاصهما توريد المخدرات الى البلاد عبر النقاط الحدودية التونسية .

كما تمكنت شرطة الحدود ، وفق بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن الإدارة العامة للأمن الوطني، من حجز مبلغ مالي قدره 2500 أورو والتعرف على الأطراف الرئيسية التي تنشط بالشبكة وإدراجهم بالتفتيش .

وبخصوص تفاصيل العملية الأمنية، بيّنت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه تم تسخير مصالح الديوانة بالمطار لتفتيش 7 مسافرين من افريقيا جنوب الصحراء قدموا إلى مطار تونس قرطاج يوم الجمعة الفارط ، حيث تبيّن أن اثنين منهما قاما بإبتلاع كميات متفاوتة من المخدّرات في شكل كبسولات قبل حلولهما بتونس فيما أنكر باقي المسافرين ابتلاعهم لأي مواد مخدرة.

وأضافت بأنه رغم إنكار باقي المسافرين تحوزهم على أي مواد مخدرة تم تسخير مصالح مستشفى شارل نيكول بالعاصمة بالتنسيق مع النيابة العمومية للقيام بصور مقطعية للمعنيين أين تبيّن قيامهم جميعا بإبتلاع كميات هامة من الكبسولات داخل أحشائهم ، مبرزة أن المشتبه فيهم اعترفوا بوجود شخص من الجنسية الإفريقية جنوب الصحراء مقيم بتونس يتسلم المواد المخدرة ثم يقوم بترويجها .

كما أوضحت أنه بعد الحصول على الأذون القانونية اللاّزمة تم توجيه مجموعات تابعة لذات الوحدة الأمنية للمنزل الذي يقطنه ذي الشبهة حيث تم العثور به على سبعة أشخاص أجانب تبيّن من خلال التحريّات أن مسافرة منهم على علاقة بالمعني تم الإحتفاظ بها وإحالة باقي المجموعة إلى الإدارة الفرعية للأبحاث لترحيلهم إلى بلدانهم .

وفي سياق آخر كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه تمت إحالة شخصين قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء يوم السبت الفارط على مصلحة الأبحاث العدلية بعد أن قاما بإبتلاع 79 كبسولة من المخدّرات تحتوى على مادة الكوكايين الخام يقدر وزنها إجماليا بحوالي 1,2 كلغ.

