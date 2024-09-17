إحباط عملية تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين

تمكّنت التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بولاية تطاوين، يوم أمس الاثنين 16 سبتمبر 2024، من إحباط عملية تهريب، باستعمال الذخيرة الحية، تمثلت في ضبط 4 سيارات تهريب وتوقيف ثلاثة اشخاص كانوا على متنها، اثنين منهم يحملان جنسية أجنبية.

وبتفتيش السيارات المحجوزة تبين انها محملة بحواليْ 106 ألف علبة سجائر بقيمة مالية تتجاوز 660 ألف دينار.

وقد تعهدت النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بصفاقس بالموضوع وأذنت بتسليم المهربين إلى المصالح الأمنية وحفظ السيارات المستعملة في عملية التهريب لدى الوحدات العسكرية على ذمة القضاء العسكري إلى حين إستكمال الأبحاث، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني .

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