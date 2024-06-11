إحباط 1041 عملية إجتياز بحرية و 2598 بريّة وانتشال 462 جثّة إلى حدود أواخر ماي الماضي

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، بأنّه تمّ إحباط 1041 عملية إجتياز بحرية، في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2024 إلى غاية 31 ماي الماضي، مقابل 1001 عملية خلال الفترة نفسها من سنة 2023 ، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية .

وأوردت في إحصائيات نشرتها اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية، أنّه تمّ منع ونجدة وإنقاذ 30281 مجتازا خلال هذه الفترة، مقابل 21652 مجتازا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبينت في خصوص عمليات الإجتياز البرية التي تم إحباطها، أنّه تمّ إحباط 2598 عملية اجتياز بريّة مقابل 940 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ومنع 26619 مجتازا من التسلل في إتجاه الدولة التونسة، مقابل 7299 مجتازا في الفترة نفسها من سنة 2023.

وأضافت أنه تمّ ضبط 740 شخصا من منظمين ووسطاء ضالعين في تنظيم عمليات الإجتياز البرية والبحرية، الى جانب 378 شخصا مفتشا عنهم، إلى حدود نهاية شهر ماي من سنة 2024 ، مقابل 342 شخصا من منظمين ووسطاء و 176 شخصا مفتشا عنهم خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية.

كما ذكرت أنه تم انتشال 462 جثّة من بينهم 7 تونسيين خلال الفترة المذكورة من السنة الفارطة، مقابل 714 جثة خلال الفترة نفسها من سنة 2023 من بينهم 24 تونسيا.

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