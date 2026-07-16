إحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة (CTNU)

تمّ يوم الأربعاء، بمقرّ سفارة الجمهورية التونسية ببارن، التوقيع على النظام الأساسي الخاص بإحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة (CTNU)، التي سيترأسها بلحسن بن عمارة.

وتُعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ تهدف إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية العاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلّة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.

وستعمل الجمعية على تنظيم ملتقيات وندوات وفعاليات علمية وفكرية تتناول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل متعدد الأطراف، ووضع خبرات أعضائها ومعارفهم على ذمة تونس، بما يسهم في تعزيز حضورها وإبراز صورتها داخل منظومة الأمم المتحدة.

كما تسعى الجمعية إلى معاضدة الجهود الدبلوماسية التونسية، وتعزيز الحضور التونسي في مختلف المنظمات الدولية، والإسهام في التعريف بالكفاءات الوطنية وتوسيع إشعاعها على الساحة الدولية.

من جهتها، أعربت سفارة الجمهورية التونسية ببارن عن دعمها لهذه المبادرة، داعية الكفاءات التونسية العاملة في منظومة الأمم المتحدة والراغبة في الانخراط في الجمعية إلى التواصل مع مسؤوليها.

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