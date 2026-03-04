خلية دعم نفسي للتونسيين في المناطق المتضررة بمنطقة الشرق الأوسط

أطلقت جمعية « أخصائيون نفسانيون العالم » مبادرة لدعم نفسي متخصص للتونسيين المتواجدين في مناطق النزاع بمنطقة الشرق الأوسط . تهدف هذه الخلية المتخصصة إلى تقديم مساندة نفسية وعلاجية عن بُعد على مدار الساعة، لمواجهة التحديات النفسية والضغوط الناجمة عن الأوضاع الأمنية المتأزمة.

تأتي هذه الخطوة الاستباقية لتعزيز البعد الاجتماعي للتونسيين، حيث تضمن للمواطنين المتضررين الحصول على الدعم اللازم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

وتتوقع الجمعية أن تساهم هذه الخدمة في تقوية الروابط الإنسانية وتعزيز التماسك الاجتماعي، مما يمهد الطريق نحو استقرار نفسي واجتماعي أفضل.

ولفتت الجمعية، إلى أن هذه العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة بمنطقة الشرق الاوسط تخلف آثارا خطيرة على الصحة النفسية من قلق وصدمات نفسية وضيق عاطفي.

ووضعت الاقام التالية للتواصل وهي رقم الهاتف 29682727-29681412 او عبر البريد الالكتروني pdmtunisie@psychologuesdumonde.org

