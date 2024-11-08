إحداث قنصلية تونسية في مدينة مونبلييه الفرنسية

صدر بالرائد الراسمي الأخير بتاريخ 8 نوفمبر 2024 الأمر عدد 543 لسنة 2024 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلّق بإحداث ممثليات دبلوماسيّة وقنصليّة بالخارج.

وجاء بالرائد الرسمي أنه بعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأوّل ـ تُتمم قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية

بإضافة ما يلي:

ـ قنصليّة الجمهوريّة التونسيّة بمونبلييه (فرنسا)

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