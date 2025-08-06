إحداث قنصلية لتونس بمدينة بنغازي الليبية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء 05 أوت 2025 الأمر عدد 385 لسنة 2025 مؤرخ يوم 4 أوت والقاضي بإحداث قنصلية عامة لتونس بمدينة بنغازي الليبية

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وأيضا بعد الاطلاع على رأي المحكمة الإدارية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت، في وقت سابق، عن إعادة فتح القنصلية العامة للجمهورية التونسية ببنغازي بداية من يوم الأحد 12 ماي 2025، وذلك في إطار « حرص الدولة التونسية المتواصل على تقريب الخدمات من أبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج ».

وستتولى البعثة التونسية ببنغازي تقديم خدماتها للمواطنين التونسيين المقيمين في كل من بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمبنس وإجدابيا والبريقة والكفرة.

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