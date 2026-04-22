إختتام السنة التكوينية للدورة 32 لضباط الصف بالبحرية

أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، يوم أمس الثلاثاء 21 أفريل 2026، بالقاعدة البحرية بخليج الشعرة، على حفل اختتام السنة التكوينية للدورة 32 لضباط الصف بالبحرية وذلك بحضور رئيس أركان جيش البحر وثلّة من سامي الإطارات العسكريّة بالوزارة.

وتوجّه وزير الدفاع الوطني في كلمة ألقاها بالمناسبة، بالتهنئة للمتخرّجين الجدد، وعبّر عن تقديره للنتائج التي حقّقوها ولمثابرتهم في سبيل كسب المعارف العلميّة والتقنيّة لتطوير قدراتهم، متمنّيا لهم مسيرة مهنيّة موفقة ومشرّفة غزيرة بالعطاء والنجاح.

وثمّن دور إطارات المدرسة وما بذلوه من جهود لحسن تأطير المتخرّجين الجدد وتكوينهم وإثراء رصيدهم العلمي والمعرفي وغرس قيم الإنضباط وروح المسؤوليّة في نفوسهم، ما يؤهّلهم للإضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بكلّ اقتدار، داعيا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والمثابرة لتعزيز معارفهم في المجالات العسكريّة والتقنيّة ذات الصلة باختصاصهم ضمانا لأمن تونس ومناعتها.

وأضاف انّ الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الكفاءات سيبقى خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، مؤكّدا حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التكوين العسكري، من خلال اعتماد أحدث التقنيات والأساليب البيداغوجية المتطورة، ولا سيما توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات التحليل والمساعدة على اتخاذ القرار لدى المُتكوّنين، وتطوير مهاراتهم التقنية والعملياّتية، بما يضمن إعداد كفاءات عسكرية قادرة على التفاعل مع مختلف التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة.

وتولّى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة توزيع الجوائز على المتفوّقين ومتابعة تمارين ميدانيّة وأنشطة بحريّة أمّنها أفراد مدرسة ضباط الصف ومدرسة الرقباء بجيش البحر.

وأدّى بعد ذلك زيارة ميدانيّة إلى القاعدة البحرية بخليج الشعرة، أين عاين ظروف عيش العسكريين المنتمين إليها، وسير العمل بمختلف فضاءاتها وبالمنشآت العسكرية المنتصبة بها ودورها في تكوين ضباط الصفّ ورجال الجيش للبحرية الوطنية وجميع الهياكل الوطنية المتدخلة في البحر.

كما اطلع على مشاريع البنية الأساسيّة وبرامج التوسعة لتحسين ظروف الإقامة والعيش بهذه المنشآت، بالنظر إلى أهمّيتها في تعزيز الجاهزية العملياتية للأفراد، داعيا المشرفين على هذه الوحدات إلى مزيد تطوير برامج التكوين وتحيينها بالاستثمار في البحث العلمي وحسن الاستعداد والاستباق من خلال مواكبة التطوّرات التكنولوجيّة.

