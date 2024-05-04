إخلاء مقر المركب الشبابي بالمرسى بعد اقتحامه والتحوز على كامل غرفه منذُ سنة 2017



قامت فجر اليوم السبت 04 ماي 2024 الوحدات الأمنيّة بإشراف إقليم الأمن الوطني بقرطاج وبالتنسيق التام مع النيابة العمُوميّة بتونس والهلال الأحمر التونسي، بإخلاء مقرّ المركب الشبابي بالمرسى بتونس العاصمة والذي تم اقتحامهُ والتحوّز على كامل غرفه منذُ سنة 2017، وتندرجُ هذه العمليّة في إطار استرجاع المرافق والمُؤسّسات العمُوميّة المُخصّصة لفائدة الشبان والمُواطنين التونسيّين.

وأكدت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها، أن مُختلف هياكلها ستُواصلُ التصدّي لمُختلف المظاهر المُخلة بالأمن العام وحماية المُمتلكات العامّة والخاصّة والحفاظ على السّكينة العامّة وفرض إحترام القانُون والنظام العام. من جهتها باشرت مصالح بلدية المرسى عمليّات التنظيف ورفع الفضلات وإعادة تهيئة المبنى المذكُور.

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