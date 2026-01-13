إدارة الأمن الوطني تنفي تعرّض إطار أمني إلى طلق ناري في عملية إطاحة بعصابة مخدرات ليلة رأس السنة

نفت الإدارة العامة للأمن الوطني ما تم ترويجه في عدد من مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص تعرض إطار أمني من منتسبي الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني إلى طلقات نارية خلال ليلة رأس السنة الإدارية، اثر الإطاحة بعصابة تهريب مخدرات بالجنوب التونسي.

وأكدت في بلاغ لها أن ما تم تداوله في هذا الخصوص عار من الصحة، و أن مختلف الوحدات الأمنية تولّت تأمين الإحتفالات برأس السنة الإدارية في ظروف عادية ودون تسجيل ما يستحق الذكر.

ودعت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى ضرورة الرجوع إلى مصادر أمنية رسمية لإستيقاء المعلومة، تجنبا للوقوع في نشر و ترويج معطيات مضللة للرأي العام.

