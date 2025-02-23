إدارة الحرس الوطني تتحصل على جائزة « المقود الذهبي » للمرة الثالثة على التوالي

تحصلت الإدارة العامة للحرس الوطني على جائزة « المقود الذهبي » للمرة الثالثة على التوالي، في حفل متميز نظمته tunisieauto.tn ، وذلك تقديرًا لجهودها في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات.

وقد تم تسليم درع الجائزة من قبل الرئيس المدير العام لشركة « طوطال » السيد « معتز نزال » في إشارة واضحة إلى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الأمن الطرقي وضمان سلامة مستعملي الطريق.

وفي لفتة إنسانية تعكس روح الواجب والتفاني، تم خلال الحفل تكريم الضابط الذي قام بمرافقة عجوز على مستوى الطريق السيارة بمحطة الاستخلاص بمرناق، حيث كانت تدفع عربة صغيرة محملة بثلاثة أطفال صغار. وقد لقيت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا، باعتبارها نموذجًا للبعد الإنساني الذي يميز عمل وحدات الحرس الوطني إلى جانب دورها الأمني.

ويأتي هذا التتويج تتويجًا للعمل الدؤوب الذي تقوم به وحدات الحرس الوطني في إطار تنفيذ استراتيجيات وطنية فعالة للحد من الحوادث المرورية، من خلال التوعية والتدخل السريع والمراقبة المستمرة للطرقات.

ويعكس هذا التقدير مدى التزام الإدارة العامة للحرس الوطني بمسؤولياتها تجاه المواطنين، وسعيها المستمر لتعزيز السلامة المرورية وفق أحدث المعايير الدولية.

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