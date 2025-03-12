إدارة الحرس الوطني تكشف تفاصيل جريمة قتل طفل في القصرين

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، بأنّه على إثر جريمة القتل التي جدّت بمدينة القصرين، وراح ضحيتها طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، تمّ فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة.

وأضافت في بلاغ لها، أنّ أطوار القضية تتمثل في تقدّم أحد الأشخاص إلى مركز الحرس الوطني بالقصرين الجنوبية صباح يوم 11 مارس 2025، مبلّغًا عن اختفاء ابنه من محل سكناهم الكائن بمنطقة الدشرة، معتمدية حي الزهور، القصرين.

وفي حدود الساعة 20:15 من نفس اليوم، تم الإعلام عن العثور على جثة الطفل بأحد الأودية المحاذية.

وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الإدارة الفرعية للأبحاث بالاشتراك مع الوحدات الجهوية بإقليم الحرس الوطني بالقصرين الأبحاث والتحريات الميدانية، حيث تم حصر الشبهة في أحد الأشخاص، الذي اعترف لاحقًا بارتكاب الجريمة الشنيعة، كما تم حجز أداة الجريمة والملابس التي كان يرتديها المشتبه به وقت الواقعة، وتم الاحتفاظ به إلى جانب شخص ثان له صلة بالقضية.

وقد حضر ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان لمعاينة الجريمة والإشراف على سير الأبحاث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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