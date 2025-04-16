إدارة الحرس الوطني تنفي ما يُتداول بخصوص حدوث جريمة قتل في جربة

أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني مساء اليوم الأربعاء، بلاغا تبعًا لما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص واقعة مزعومة تتعلق بجريمة قتل شاب بجهة جربة، وما رافقها من ادعاءات حول تدخل وحدات الحرس الوطني وإيقافات في الغرض.

ونفت الإدارة العامة للحرس الوطني نفيًا قاطعًا صحة ما ورد من معطيات في هذا السياق.

كما أكدت إدارة الحرس الوطني أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، منددة بمثل هذه الممارسات التي من شأنها المساس بالأمن العام وبمصداقية المؤسسات الأمنية.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري في المعلومة والاعتماد على المصادر الرسمية.

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