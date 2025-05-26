إدراج المواقع الأثرية بولاية زغوان ضمن المسالك السياحية الرسمية

أعلن وزير السياحة سفيان تقية، امس الأحد، عن إدراج المواقع الأثرية بولاية زغوان ضمن المسالك السياحية الرسمية مع دعوة وكالات الأسفار إلى اعتمادها ضمن برامجها السياحية.

واعلن تقية، خلال زيارة عمل لولاية زغوان، عن إعداد خطة ترويجية خاصة بالجهة و برامج لتثمين منتوجات الصناعات التقليدية الخاصة بالجهة وحمايتها ودعم المشاريع الشبابية والنسائية والشركات الأهلية والمبادرات المحلية في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.

وأبرز الوزير ان ما تزخر به ولاية زغوان من إمكانات سياحية طبيعية وثقافية يؤهلها لتقديم عرض سياحي متنوع يشمل السياحة الجبلية والمغامرات والتجوال والتخييم، إضافة إلى السياحة الثقافية والاستشفائية وهي أنماط أصبحت تشهد إقبالاً متزايداً، خاصة من فئة الشباب.

واشار الى أنه سيتم، قريبا، اصدار كراسات الشروط الخاصة بأنماط الإيواء السياحي البديل والتي تشمل المخيمات السياحية والإقامات الريفية والإقامات المرحلية والاستضافات العائلية وهو ما من شانه ان يسهم في تسوية الوضعيات القانونية لعدد من الوحدات الناشطة في هذا المجال اضافة الى تحفيز الاستثمار ومنح دفعة قوية للحركية السياحية، خاصة في الجهات ذات الخصوصيات الطبيعية والثقافية المتميزة على غرار ولاية زغوان.

وادى الوزير،بالمناسبة، زيارة لعدد من المشاريع السياحية والمواقع الأثرية شملت كل من مشروع المنطقة السياحية بزغوان ومشروع إحياء المنازل التراثية بسيدي مدين، بالاضافة الى إقامة ريفية نموذجية بجبل زغوان والقرية البربرية بالزريبة العليا والمعلم الأثري تيبوربوماجوس بمعتمدية الفحص.

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