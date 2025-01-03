إدراج مسابقة قرطاج الدولية لزيت الزيتون ضمن التصنيف العالمي «افو وورد رانكينغ»

أعلن القائمون على مسابقة قرطاج الدولية لزيت الزيتون 2024 ( CARTHAGE IOOC)، التي أقيمت على هامش المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا 2024 ، عن إدراج هذه المسابقة ضمن التصنيف العالمي « افو وورد رانكينغ » (EVOO WORLD Ranking)

وتعتبر مسابقة قرطاج الدولية لزيت الزيتون، وفق بيان صحفي، أول مسابقة في إفريقيا يتم إدراجها في هذا التصنيف العالمي ،بما يعكس جودة التنظيم ومستوى المشاركة ويبرز الدور الاستراتيجي لتونس في الترويج لزيت الزيتون على الساحة الدولية

وورد في البيان، أنه تم تسجيل 193 عينة من 17 بلدا في هذه النسخة الأولى للمسابقة وقد حصلت المسابقة على 159 ميدالية (35 ميدالية ذهبية مزدوجة و 75 ميدالية ذهبية و49 ميدالية فضية )

وذكر المصدر ذاته أن نجاح هذه المسابقة ومصدقيتها، يرتكز على لجنة تحكيم تضم 12 خبيرا دوليا من الجزائر والبرازيل واليونان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتونس وتركيا وإيطاليا والمغرب والمملكة العربية السعودية واسبانيا وجنوب افريقيا

وإلى جانب الاحتفاء بتميز منتجي زيت الزيتون التونسيين والدوليين، ساهمت المسابقة في تعزيز مكانة تونس كوجهة رئيسية للمسابقات المتخصصة في الصناعات الغذائية

وتجمع المسابقة بين أفضل المنتجين والخبراء العالميين في هذا المجال وحكام دوليين وتهدف وفق نص البيان، إلى إبراز الابتكار والجودة والتراث في قطاع زيت الزيتون

ويشار إلى أن الدورة الثانية لمسابقة قرطاج الدولية لزيت الزيتون ( CARTHAGE IOOC)، ستقام من 9 إلى 11جويلية 2025 ، على هامش المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا 2025

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