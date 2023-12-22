إدراج 4 جامعات تونسية ضمن أفضل 40 جامعة عربية

أدرج التصنيف العربي للجامعات لاتحاد الجامعات العربية بعنوان سنة 2023 كلا من جامعة صفاقس وجامعة تونس المنار وجامعة المنستير وجامعة سوسة ضمن أفضل 40 جامعة عربية.

وشمل الترتيب الجديد للتصنيف العربي الجامعات العربية « Ranking Arabe des Universités 2023″ الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2023 عن اتحاد الجامعات العربية، قائمة ب 115 جامعة في 15 دولة عربية.

واحتلت جامعة صفاقس المرتبة الثامنة ضمن هذا التصنيف العربي للجامعات، وجامعة تونس المنار المرتبة الثانية عشر، وجامعة المنستير المرتبة الثالثة عشر، فيما جاءت جامعة سوسة في المرتبة الأربعين.

وتصدّرت جامعة الملك سعود بالسعودية قائمة أفضل الجامعات العربية، تلتها في المرتبة الثانية جامعة القاهرة بمصر، ثم جامعة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، في حين جاءت جامعة اليرموك الخاصة بسوريا في المرتبة الأخيرة حسب ترتيب التصنيف العربي للجامعات وقبلها جامعة بني وليد بليبيا، في المرتبة قبل الأخيرة.

ويعتمد التصنيف العربي للجامعات على 4 مؤشرات رئيسية تشمل التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والابداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع. وتقوم عملية قياس كل مؤشر باستخدام 9 معايير بأوزان يقع اختيارها بعناية فائقة.

ويهدف اتحاد الجامعات العربية إلى ان يكون التصنيف العربي للجامعات العربية مُحفزاً أساسياً للأكاديميين، فالى جانب جودة التعليم والبحث العلمي، يبرز التصنيف أهمية تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات مع توطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع، فضلا عن المساعدة في استقطاب الأساتذة المتميزين للتدريس في الجامعات، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بالجامعات للدراسة.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها إثر صدور الترتيب الجديد للتصنيف العربي الجامعات العربية، ان جامعات تونسيّة وهي جامعة صفاقس، جامعة تونس المنار، جامعة المنستير وجامعة سوسة، تمكنّت من تحقيق نتائج مشرّفة بتصنيفها ضمن أفضل 40 جامعة عربيا من بين 115 جامعة، متوجهة بالشكر إلى رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين والأساتذة والباحثين والأعوان الإداريين والطلبة للجهود المبذولة من أجل تحسين ترتيب الجامعات التونسية في التصنيفات العربية والعالمية والعمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

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