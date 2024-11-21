إدراج 5 جامعات تونسية ضمن تصنيف «تايمز» العالمي «للعلوم متعددة التخصصات» لسنة 2025

احتلت 5 جامعات تونسية مراتب مختلفة ضمن النسخة الأولى من التصنيف العالمي « تايمز » للتعليم العالي « للعلوم متعددة التخصصات » لسنة 2025، الصادر اليوم الخميس، والذي شمل 749 جامعة من 92 دولة.

وتصدرت جامعة المنار قائمة الجامعات التونسية المدرجة ضمن هذا التصنيف، حيث احتلت المرتبة 178 عالميا، في هذا التصنيف الجديد لقياس اسهامات الجامعات من جميع أنحاء العالم في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات والتزامها بالعلوم متعددة التخصصات، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لتصنيف « تايمز » النوعي.

وصٌنّفت جامعة صفاقس في المرتبة 351-400 عالميا لتأتي في المرتبة الثانية وطنيا تليها كل من جامعات قابس والقيروان والمنستير في المرتبة 601+ عالميا.

وشارك في هذا التصنيف العالمي الجديد 1023 جامعة ووقع ترتيب 749 جامعة فقط.

ويتطلب إدراج مؤسسة ما في تصنيفات العلوم متعددة التخصصات استيفاء جملة من المعايير من بينها نشر ما لا يقل عن 100 منشور أكاديمي بحثي علمي متعدد التخصصات خلال الخمس سنوات الممتدة بين 2019 و2023 وأن يكون لديها ما لا يقل عن 50 موظفا أكاديميا وبحثيا عبر المواد العلمية المعمول بها.

ويعتمد تصنيف « تايمز » العالمي « للعلوم متعددة التخصصات » أساسا على مؤشرات لقياس أداء الجامعات في عدد المنشورات البحثية وجودة بحوث العلوم متعددة التخصصات.

كلمات البحث :تايمز;تخصصات;جامعات