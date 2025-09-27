إدماج 15 مستشفى جهويا في منظومة التصوير الطبي عن بعد

تقرر خلال الندوة الدورية الثانية للمديرين الجهويين للصحة، التي احتضنتها مدينة طبرقة من 22 إلى 24 سبتمبر 2025، إدماج 15 مستشفى جهوياً في منظومة التصوير الطبي عن بعد، و16 مستشفى جهوياً آخر في منظومة العيادات المختصة عن بعد، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة في المستشفيات العمومية.

وقد انتظمت الندوة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، وتناولت عدداً من المواضيع الهامة، أبرزها ملف الشراءات العمومية بإشراف خبراء من أمانة المصاريف العمومية، إلى جانب استعراض تطورات الوضع الوبائي على المستويين الوطني والعالمي، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة الصحة.

وتم على هامش فعاليات الندوة، تقديم منصة اليقظة الوبائية «EPISURVEILLE» التي تهدف إلى تحسين آليات الرصد والاستجابة للتحديات الصحية، فضلاً عن عرض مشروع المستشفى الرقمي والدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به الإدارات الجهوية في إنجاح هذا المشروع وتكريس التحول الرقمي في القطاع الصحي.

كلمات البحث :مستشفى;منظومة التصوير الطبي;منظومة العيادات المختصة