إرادة تونسية سعودية ثابتة لمزيد توطيد العلاقات في كافة المجالات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس الرابع من شهر جوان الجاري بقصر قرطاج، عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وكانت هذه المناسبة فرصة تمّ التعرّض فيها لعديد المحطّات التّاريخية التّي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشّعبين الشّقيقين والإرادة المشتركة الثّابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات.

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