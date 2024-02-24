إرساء منصة الكترونية للتواصل بين الوحدة المركزية للتكوين بوزارة الصحة وكافة الفروع داخل البلاد

أشرف وزير الصحة علي المرابط يوم الجمعة 23 فيفري 2024 بحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس على موكب إرساء منصة الكترونية تتيح التواصل بين الوحدة المركزية للتكوين وكافة الفروع داخل البلاد وعبر الإنترنت.

هذه المنصة، من شأنها أن تدعم الجهد التكويني في شتى المجالات ذات العلاقة بالصحة. وكانت مناسبة للربط بين تونس العاصمة والجهات بأحدث التكنولوجيات.

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج شراكة بين الجانبين التونسي والأمريكي ضمن برنامج « صحّة » المساعد على دعم الحوكمة الرّشيدة في قطاع الصحّة وتحديث منظومة التّكوين والتّطوير المهني المستمرّ وتعزيز مبدأ تكافؤ فرص التّكوين لمختلف الجهات ولكافّة مهنيّي الصحّة.

ونوّه وزير الصحّة بهذه المناسبة بعلاقات التّعاون والصّداقة التونسيّة الأمريكيّة وبمجهودات المساهمين في إنجاح مشروع « صحّة »، مؤكّدا حرص الوزارة على رفع جودة التّكوين وتطوير كفاءات مهنيّي الصحّة في كافّة الاختصاصات لتقديم رعاية صحّية وأساليب تصرّف حديثة تستجيب لحاجيات المواطنين.

وشدّد علي المرابط على ضرورة التوظيف الأمثل لفضاء التّكوين عن بعد. كما أشار إلى أهمية التقنيات الحديثة للتعلم المخصصة لقاعات التكوين بمعاهد علوم التمريض ومركز التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير كجزء آخر من برنامج الشراكة التونسية الأمريكية، وحث الوزير على الاستفادة القصوى منها.

ومن جهته، عبّر السّفير الأمريكي عن استعداد بلاده لمواصلة تعزيز برامج الشّراكة مع وزارة الصحّة ودعم برامج حوكمة القطاع الصحي التي بدأت فيها تونس من أجل تحسين جودة خدماته.

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