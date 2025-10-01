إسبانيا تُشكّل « وحدة مراقبة » على خلفية الهجوم على « أسطول الصمود

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، مساء الأربعاء، عن تشكيل « وحدة مراقبة دائمة » تابعة لها على خلفية الهجوم الصهيوني على « أسطول الصمود العالمي » ، بعد اقترابه من سواحل غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (EFE) عن مصادر دبلوماسية، قولها إن الوحدة التي أنشأتها وزارة الخارجية لمتابعة الأسطول تضمّ السفير الإسباني لدى تل أبيب، الذي استُدعي قبل أسابيع إلى مدريد للتشاور.

وأوضحت الوكالة أن السفير تواصل مع وزارة الخارجية الصهيونية وبعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب على خلفية الهجوم على الأسطول.

وذكرت المصادر، أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو الحصول على معلومات حول المواطنين الإسبان المشاركين في الأسطول وضمان حمايتهم الدبلوماسية والقنصلية بالكامل.

ولفتت إلى أن القنصليات الإسبانية في تل أبيب والقدس ونيقوسيا وُضعت في حالة تأهب أيضا.

