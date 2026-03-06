إسناد أربع جوائز لرائدات أعمال تونسيات ضمن برنامج النمو النوعي للتشغيل

تم، مساء الخميس، بالعاصمة، إسناد أربع جوائز بمختلف الأصناف لرائدات أعمال تونسيات،في إطار برنامج النمو النوعي للتشغيل، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتحصلت على الجائزة الأولى في الابتكار وخلق القيمة مريم بن شيخ عن مؤسسة Tunsie Silicone .

ومنحت الجائزة الثانية في الانتقال الأخضر والأثر البيئي لربح دباغي عن مؤسسة BYOKOB Cosmetics وأسندت الجائزة الثالثة في تطوير الصادرات والانفتاح على الأسواق لإيمان بن يدر عن مؤسسة Daoud Grove في حين كانت الجائزة الرابعة عن الصمود واستدامة المؤسسة من نصيب عايشة ميلاد عن مؤسسة SH.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، بالمناسبة، أهمية برنامج النمو النوعي للتشغيل في معاضدة جهود الوزارة ومساعدة المؤسسات الصناعية على تحسين الجودة والإنتاجية والرفع من قدرتها التنافسية والانتقال إلى اقتصاد أخضر.

واستعرضت شيبوب في هذا الصدد، أهم إنجازات هذا البرنامج الذي مكن منذ انطلاقه سنة 2022 من دعم أكثر من 540 مؤسسة صناعية، منها 130 شركة تقودها رائدات أعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى التحولات التي شهدها النسيج الصناعي، على غرار تحسن معايير الجودة والولوج إلى أسواق جديدة، والمرور إلى الصناعة الذكية والرقمنة، إلى جانب التزام عدد من المؤسسات الصناعية بتقليص بصمتها الكربونية.

وتندرج هذه المبادرة، بحسب القائمين عليها، ضمن محور دعم تحديث الصناعة التونسية في برنامج دعم التنافسية والصادرات التابع لبرنامج النمو النوعي للتشغيل، بتنفيذ مشترك من الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وساهمت هذه المبادرة، في إحداث 1214 موطن شغل بفضل المبادرات التي قادتها رائدات الأعمال إلى جانب تحسين رقم معاملات 35 مؤسسة ونجاح أكثر من 25 مؤسسة من اعتماد الابتكار في منتجاتها أو عملياتها. وتحصلت 13 مؤسسة على شهادات جديدة مع ابرام 39 قيادية عقودا تجارية جديدة.

