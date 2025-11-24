إسناد جائزة الدكتور صلاح القصب 2025 للفاضل الجعايبي في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية

أعلنت جائزة الدكتور صلاح القصب عن تتويج المخرج التونسي الفاضل الجعايبي لسنة 2025 تقديرا لمسيرته وإسهامه في تجديد المسرح التونسي والعربي، منذ بداياته في مسرح الجنوب بقفصة وصولا إلى أعماله مع فاضل الجزيري وجليلة بكار ومحمد إدريس، وآخرها مسرحية “(ال) حلم كوميديا سوداء ”. وقد نال الجائزة سابقا تونسيون مثل منى نور الدين ومنصف الصايم.

ويُعدّ صلاح القصب (1945) رائد مسرح الصورة في العالم العربي، وأستاذ الإخراج في جامعة بغداد، وواحدا من أبرز الأسماء المرتبطة بـ أيام قرطاج المسرحية منذ 1983. قدم أعمالًا ومؤلفات مؤثرة، وأعلن جائزته السنوية من تونس دعمًا لمشروع الحداثة المسرحية.

ومن مؤلفاته: مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق، كيمياء الصورة، فلسفة الكوانتم.

ومن أعماله المسرحية: هاملت، العاصفة، الملك لير، ماكبث، طائر البحر، الخادمات، ثورة الزنج، الحلاج.

