إسناد وسام الأمم المتحدة لأفراد فيلق المشاة خفيف التونسي

انتظم مساء اليوم، الخميس 05 ديسمبر 2024، حفل تقليد الوسام الأممي لفائدة أفراد فيلق المشاة خفيف التونسي العامل ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى ” MINUSCA “.

وأشرف على هذا الموكب رئيس أركان قوة حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى أمير اللواء سيمون ندور “SIMON NDOUR” وآمري فيالق الوحدات المنتشرة تحت راية البعثة بحضور وفد عسكري تونسي رفيع المستوى وثلة من الملاحظين العسكريين والأمنيين التونسيين المشاركين بالبعثة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، هنأ رئيس أركان قوة حفظ السلام، العناصر التونسية بمناسبة حصولهم على الوسام الأممي، منوها بالدور المتميز الذي يقدمه الفيلق في سبيل إستعادة الأمن والإستقرار في هذا البلد الإفريقي، مثمّنا المستوى الرفيع الذي تتميز به الوحدة العسكرية التونسية من خلال الكفاءة العالية وانضباط أفرادها وتفانيهم في أداء المهام الموكولة إليهم.

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