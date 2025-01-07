إسناد 5 جوائز أفضل عمل صحفي ضمن مسابقة ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة لسنة 2024

تحصّل خمسة صحفيين، الثلاثاء، على جوائز في إطار مسابقة أفضل عمل صحفي حول «ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة لسنة 2024″.

وأسندت لجنة التقييم جائزة أفضل ريبورتاج صحفي اختصاص صحافة الكترونية لغة عربية للصحفي، مختار بن جديان، موقع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأفضل ريبورتاج صحفي اختصاص صحافة الكترونية لغة فرنسية للصحفي، محمد خليل الجلاصي، موقع لابراس.

كما أسندت اللجنة جائزة أفضل ريبورتاج صحفي اختصاص صحافة الكترونية لغة عربية، للصحفي، مختار بن جديان، موقع وكالة تونس إفريقيا للأنباء وجائزة أفضل برنامج إذاعي اختصاص برامج إذاعية، للصحفية، كريمة بن يوسف، إذاعة المنستير.

وتمّ الإتفاق على إسناد جائزة أفضل عمل تلفزي اختصاص صحافة تلفزية مناصفة إلى كل من الصحفيتين، مفيدة الماجري وسوسن الشاهد، من التلفزة الوطنية.

وحجبت اللجنة جائزة أفضل عمل صحفي اختصاص صحافة مكتوبة لغة عربية وجائزة أفضل عمل صحفي اختصاص صحافة مكتوبة لغة فرنسية.

وجرى إسناد هذه الجوائز تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي.

وأكدت الثابت، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة، أهميّة المسابقة، التي « تهدف، أساسا إلى بناء علاقة تكامل وتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، بما يساهم في دعم التوعية والتحسيس بأهميّة الترشيد في استهلاك الطاقة وضرورة الانخراط في استعمال الطاقات البديلة ».

وأفادت في السياق ذاته، أن وزارتها والمؤسسات تحت الإشراف « حريصة على توفير المعلومة لمختلف وسائل الإعلام والرأي العام ». وأشادت « بدور الصحفيين من مختلف مواقعهم في تبسيط المعلومة المتعلقة خصوصا ببرامج الانتقال والنجاعة الطاقية ».

والجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تشرف على تنظيم هذه المسابقة منذ سنة 2008، إذ يتم العمل على حث الصحفيين بمختلف وسائل الإعلام على تكثيف إنتاجاتهم الصحفية وتحسينها بما يمكنهّم من التخصص واكتساب حرفية في مجال التحكم في الطاقة.

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