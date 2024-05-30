إصدار أحكام بالسجن في حق ماهر زيد ومحمد علي العروي

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم امس، حكما جزائيا يقضي بسجن المتهم ماهر جديد، مدة سنة من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وستة أشهر سجن من أجل القذف العلني مع الإذن بالنفاذ العاجل.

وأضاف محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس 30 ماي 2024، أنه تم أيضا الحكم على المتهم محمد العروي علي العروي بالسجن مدة ستة أشهر من أجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه، وبمثلها من اجل القذف العلني مع الإذن بالنفاذ العاجل على معنى أحكام الفصول 128 و245 و247 من المجلة الجزائية.

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