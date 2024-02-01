إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عبير موسي في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات

أعلن القيادي بالحزب الدستوري الحر، المحامي كريم كريفة، الخميس 1 فيفري 2024، خلال ندوة صحفية، أنّ قاضي التحقيق بالمكتب العاشر أصدر بطاقة إيداع جديدة ضد رئيسة الحزب عبير موسي الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، والمودعة حاليًا بسجن النساء بمنوبة.

وأشار كريفة إلى أنّ عبير موسي مثلت اليوم أمام قاضي التحقيق في علاقة بالقضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، بعد أن صرّحت بأنّ « الانتخابات بالمدلّسة بوصفها رئيسة حزب معارض »، وفقه. وقال: « لكنها لم تكن تعلم أمس أنها ستُقدّم إلى قاضي التحقيق بخصوص هذه القضية باعتبار أنّ إعلام فرع المحامين بتونس تم في ساعة متأخرة » وفق قوله.

واعتبر المحامي أنّ إعلامها أمس باستنطاقها اليوم يعدّ مخالفًا للقانون، فالمحامي وحده يحتاج إلى 24 ساعة لدراسة الملف والاطلاع عليه، وأشار إلى أنّه جيء بمنوّبته عبير موسي في سيارة إسعاف، وكانت حالتها البدنية متدهورة جدًا، وقال : »من تقاليد التحقيق أن قاضي التحقيق لا يستنطق الماثل أمامه حين يعاين عليه حالة الإرهاق والتعب، لكنه فعل في حالة موسي ».

وسجّل كريفة أنّ عبير موسي طلبت معاينة حالتها فحضرت الحماية المدنية، لكن قاضي التحقيق رفض كتابة محضر في ذلك، وحين طلبت هيئة الدفاع التأخير، فوجئت بإصداره بطاقة الإيداع بالسجن، وفق كريفة الذي أشار إلى أنّ منوّبته « محتجزة 4 أشهر قسريًا بدون موجب قانوني، ما يشكّل جريمة وتشفيًا في مرشحة للانتخابات الرئاسية ».

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