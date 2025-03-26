إصدار سلسلة من أربعة طوابع بريدية احتفاء بختام رمضان وحلول عيد الفطر

يصدر البريد التونسي، غدا الخميس 27 مارس 2025، احتفاء بختام شهر رمضان وحلول عيد الفطر، سلسلة من الطوابع البريدية تمثل حلويات تونسية

وهي: المقروض والبقلاوة وكعك الورقة والملبّس.

وتعتبر الحلويات جزءً من التراث الثقافي التونسي وتتميز بتنوعها حسب المناطق والمناسبات.

وجاء في بلاغ للبريد، الاربعاء، أن هذه الطوابع البريدية والمنتوجات التابعة لها تعرض للبيــع اِبتـداء من يـوم الخميس 27 مارس 2025 بجميع مكاتب البريد.

كما يمكن اقتنـاؤهـا عــن بـعـد عبر الأنترنات من خلال الـنـفاذ إلى مـوقع www.e-stamps.poste.tn وفق ذات البلاغ.

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