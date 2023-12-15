إصدار طابعين بريديين بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

يصدر البريد التونسي، يوم 18 ديسمبر 2023، طابعين بريديين بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية وذلك لإبراز إرث هذه اللغة ومساهمتها في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية.

ويصوّر الطّابع البريدي الأول مجسّمات هندسية للخطّ العربي وقد تمت كتابة اللغة العربية بخطّي الكوفي والثلث.

ويصوّر الطّابع البريدي الثاني حرف الضاد رمز اللغة العربية محاطا بتشكيل خطي في الخلفية لإبراز الترابط المعنوي والبصري بينهما.

ويعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يـــــوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤهــمــا عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع البريد التونسي

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