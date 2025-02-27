إصدار طابـع بريدي بمناسبة الإحتفال بمرور 150 سنة على تأسيس المدرسة الصادقية

يُصـدر البريـد التونسـي يوم 28 فيفري 2025 طابعا بريديا بمناسبة الإحتفال بمرور 150 سنة على تأسيس المدرسة الصادقية، وفق بلاغ صادر الخميس.

ويعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به، و الذي يصدر في إطار تكريم المؤسسات التعليمية الوطنية صانعة الأجيال والقائمة على الرقي بالمستوى التعليمي والبحث العلمي والثقافي، للبيع ابتداء من يـــــوم غد الجمعة 28 فيفري 2025 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد.

كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-

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