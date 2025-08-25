إصدار طابـع بريـدي حول موضوع الطائـرات الـورقيـة

يُصدر البريد التونسي يوم 26 أوت 2025، طابعا بريديّا حول موضوع « الطائرات الورقية ».

وأفاد البريد التونسي أنه تمّ تصميم هذا الطابع البريدي في إطار تظاهرة « Philakids » التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، وتم رسمه من قبل مجموعة من أطفال مركبات الطفولة التابعة للمندوبية الجهوية للمرأة والطفولة وكبار السن بولاية صفاقس.

ويعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يـوم الثلاثاء 26 أوت 2025 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعــد عـبــر الأنترنـــات مـــن خـــلال الـــنـفــاذ إلى مـوقـــع www.e-stamps.poste.tn.

كلمات البحث :الطائـرات الـورقيـة;طــابـع بريـدي