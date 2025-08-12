إصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه به في قضية التلاعب ببطاقات التوجيه الجامعي

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، اليوم الثلاثاء، 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه به في قضية التلاعب ببطاقات التوجيه الجامعي وذلك بعد التعرف على هويته وإيقافه من طرف الفرقة الخامسة بالعوينة المكلفة بالبحث في الجرائم الإلكترونية وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة والناطق الرسمي باسمها يسري الهوامي.

وقال الهوامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن النيابة العمومية قررت فتح ثمانية أبحاث تحقيقية ضد المشتبه به في ذات القضية وذلك من أجل التدليس المتعمد لتغيير الحقيقة بسند إلكتروني وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بإدخال بيانات معلوماتية وتغييرها وفسخها وإلغائها طبقا للفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية والفصل 23 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلقة بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على حد قوله.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به تلميذ اجتاز مناظرة البكالوريا وأخفق في النجاح وصرح أنه قام بهذ الجريمة بمفرده دون أن تكون له غاية، مشيرا أن عقوبة مثل هذه الحالات تصل إلى 10 سنوات عن كل جريمة.

كلمات البحث :بطاقات سجن;تلاعب;توجيه جامعي