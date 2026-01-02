إضراب بيومين في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي

أعلنت الهياكل النقابية القطاعية عن تنظيم إضراب عام يشمل جميع المؤسسات التابعة لقطاعي المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي، يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 جانفي 2026، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للعمال وتنفيذًا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية وفق ما أورده موقع الشعب نيوز

وأوضحت النقابات أن الإضراب سيكون شاملاً لكافة الوحدات الإنتاجية والإدارية، داعية جميع العمال إلى المشاركة الفعلية والانضباط لتوجيهات الهياكل النقابية

