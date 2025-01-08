إضراب عام في المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات

أعلنت الجامعة العامة للصحة عن تنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص للصحة يوم الخميس 23 جانفي 2025( المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة وموزعي الأدوية بالجملة) مع الحفاظ على الخدمات الاستعجالية وحمل الشارة الحمراء.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن ذلك ذلك يأتي على خلفية تعطل المفاوضات الجماعية حول إمضاء الملاحق التعديلية والخاصة بالزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024 مع نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة وغرفة موزعي الأدوية بالجملة والمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم و بعد استفاذ كل مساعي الصلح عبر المراسلات المباشرة ودعوتها لتدخل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية .

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