إضراب قطاعي بكافة المدارس الابتدائية يوم الخميس 14 مارس

اخر تحديث : 08/03/2024
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

مدارس بولاية المهدية

قررت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الدخول في إضراب قطاعي عام يوم الخميس 14 مارس 2024 بكل المدارس الابتدائية، احتجاجا على رفض مطلب الإفراج على مدير مدرسة وإحدى المعلمات في صفاقس، وذلك في علاقة بحادثة اعتداء أحد التلاميذ على صديقه.

وقال الهيكل النقابي إن الإضراب سيُتوَج باجتماعات في دور الاتحاد لتدارس سبل إسناد المدير والمعلمة.

يُذكر أنه تم يوم أمس تأجيل النظر في القضية إلى يوم 14 مارس الجاري.


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