إضراب قطاعي عام في التعليم الأساسي يوم 26 جانفي

قرّرت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، تنفيذ إضراب قطاعي عن العمل يوم 26 جانفي 2026، على خلفية عدد من المطالب المهنية المتعلقة بالقطاع، وفق ما أكّده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقال » إن الهيئة الإدارية القطاعية، المجتمعة أمس، للنظر في الوضع النقابي العام وفي جملة من المطالب الخاصة بمنظوريها، قّررت تنفيذ يوم غضب وطني خلال عطلة الشتاء ( من الاثنين 22 ديسمبر 2025 إلى الأحد 4 جانفي 2026)، سيحدّد موعده لاحقا، وإضرابا قطاعيا عن العمل يوم 26 جانفي 2026، احتجاجا على غلق وزارة التربية باب التفاوض ورفضها الجلوس للحوار الجدي مع الجامعة العامة بشأن مطالب القطاع المضمنة في اللائحة المهنية المحالة عليها منذ المؤتمر السابق « .

وتتعلّق مطالب المدرّسين بالأساس بالمطالبة بالزيادة في أجور المعلمين وتحسين المقدرة الشرائية والتعجيل بصرف المستحقات المالية للمعملين من خريجي التربية والتعليم وبالترقيات وتفعيل الإتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي وفي مقدّمتها تطبيق الإتفاق الخاص بالصنف أ3 القاضي في بتخفيض ساعات التدريس بالنسبة لهم من 25 ساعة تدريس، إلى 18 ساعة في الأسبوع.

كما يطالب المعلمون والمعلمات باحترام الحق النقابي وبفتح باب التفاوض المسؤول والجدّي وبالجلوس إلى النقابات بشأن بمختلف الملفات المهنية وبتعزيز الموارد البشرية وإصلاح المنظومة التربوية.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد نفذت في بداية السنة الدراسية 2025-2026، تجمعات احتجاجية للمعلمين في المندوبيات الجهوية للتربية ويوم غضب في غرة أكتوبر 2025 أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة.

كلمات البحث :إضراب قطاعي;التعليم الأساسي