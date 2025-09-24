إضراب قطاعي عام في التعليم الابتدائي يوم 7 أكتوبر 2025

ينفذ مدرسو التعليم الابتدائي إضرابا قطاعيا عاما يوم 7 أكتوبر المقبل، وذلك وفق برقية إضراب وجهها الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الثلاثاء، إلى كل من رئيسة الحكومة ووزيري التربية والشؤون الاجتماعية.

ويأتي هذا الإضراب، بحسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي، على خلفية جملة من المطالب المهنية، إضافة إلى ما اعتبره « غلق وزارة التربية باب التفاوض لأكثر من ستة أشهر ».

وأوضح العزابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت حريصة على ضمان انطلاقة مدرسية ناجحة، غير أن الوزارة واصلت « غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي » على حد قوله مذكرا بأن الهيئة الإدارية القطاعية تحتفظ بحق النظر في إلغاء الإضراب أو المضي فيه، في حال عادت الوزارة الى طاولة المفاوضات.

وتتمثل أبرز مطالب المعلمين، وفق المصدر ذاته، في تحسين الوضعية المالية للمربين ومراجعة منظومة الترقيات والمنح، إلى جانب وضع برنامج واضح لإصلاح المنظومة التربوية التي تواجه تحديات هيكلية وبيداغوجية متراكمة.

كما تطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وفق ما جاء في لائحتها المهنية الصادرة في غرة أوت الماضي، بإحداث منحة الجهد البيداغوجي، وفتح حوار جدي ومسؤول مع سلطة الإشراف، وإعادة نشر الشغورات المتعلقة بحركة المديرين، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي، فضلا عن التعجيل بصرف المستحقات المالية للنواب وخريجي علوم التربية وتمكينهم من الترقيات المستوجبة.

كلمات البحث :إضراب قطاعي;التعليم لابتدائي