إطلاق الأكاديمية التونسية للصحة: منصة رقمية جديدة لتكوين مهنيّي الصحة عن بعد

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء 27 نوفمبر 2024، عن إطلاق « الأكاديمية التونسية للصحة »، وهي منصة رقمية موجهة للتكوين عن بعد، تستهدف مهنيي الصحة من القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات المهنية دون الحاجة للتنقل.

• أبرز مميزات المنصة:

-تكوين شامل: تتضمن المنصة 9 وحدات تدريبية متخصصة في الحوكمة الرشيدة، إدارة الجودة، التصرف في المخاطر، الاتصال، وحل النزاعات.

-تم إدراج 3 وحدات جاهزة، فيما يجري العمل على استكمال الوحدات المتبقية.

-دعم لا مركزي للتكوين: تمكّن المنصة مهنيّي الصحة من مختلف الجهات من متابعة الدورات التكوينية عن بعد، مما يحقق العدالة في التدريب ويوفر الوقت والجهد.

• أهداف المشروع:

-رقمنة التكوين المستمر وتعزيز مهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية.

-تحسين الحوكمة والإدارة في المؤسسات الصحية.

• التعاون والشراكة:

-تم تنفيذ المشروع في إطار « مشروع صحة » الممول من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية والهيئة الوطنية للتقييم الصحي.

• أهمية المشروع:

-رفع كفاءة الإطارات الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

-تحقيق العدالة في التكوين عبر تمكين الجميع من الوصول إلى برامج تدريبية متطورة، مما يواكب التطورات العالمية في القطاع الصحي.

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