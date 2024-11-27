إطلاق الأكاديمية التونسية للصحة: منصة رقمية جديدة لتكوين مهنيّي الصحة عن بعد

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء 27 نوفمبر 2024، عن إطلاق « الأكاديمية التونسية للصحة »، وهي منصة رقمية موجهة للتكوين عن بعد، تستهدف مهنيي الصحة من القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات المهنية دون الحاجة للتنقل.
• أبرز مميزات المنصة:
-تكوين شامل: تتضمن المنصة 9 وحدات تدريبية متخصصة في الحوكمة الرشيدة، إدارة الجودة، التصرف في المخاطر، الاتصال، وحل النزاعات.
-تم إدراج 3 وحدات جاهزة، فيما يجري العمل على استكمال الوحدات المتبقية.
-دعم لا مركزي للتكوين: تمكّن المنصة مهنيّي الصحة من مختلف الجهات من متابعة الدورات التكوينية عن بعد، مما يحقق العدالة في التدريب ويوفر الوقت والجهد.
• أهداف المشروع:
-رقمنة التكوين المستمر وتعزيز مهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية.
-تحسين الحوكمة والإدارة في المؤسسات الصحية.
• التعاون والشراكة:
-تم تنفيذ المشروع في إطار « مشروع صحة » الممول من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية والهيئة الوطنية للتقييم الصحي.
• أهمية المشروع:
-رفع كفاءة الإطارات الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-تحقيق العدالة في التكوين عبر تمكين الجميع من الوصول إلى برامج تدريبية متطورة، مما يواكب التطورات العالمية في القطاع الصحي.
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