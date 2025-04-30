إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية خلال الأسبوع الأول من ماي المقبل

أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أنه سيتم في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل إطلاق بوابة موحدة للخدمات الإدارية تجمع كل عناوين الهياكل العمومية

وأوضح الهميسي، الأربعاء، خلال اختتامه فعاليات تظاهرة تونس الرقمية في دورتها التاسعة بالعاصمة، أن البوابة الإدارية الموحدة (service.gov.tn) تهدف إلى التقليص من تشتت العناوين الالكترونية للهياكل العمومية وتجميعها في بوابة موحدة وتوفير كل الخدمات.

وقدم الوزير بالمناسبة للمشاركين في هذه التظاهرة التي جاءت تحت شعار « الرقمنة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة »، فكرة شاملة عن أولويات الحكومة والوزارة في مجال التحول الرقمي إلى جانب عرض محاور الاستراتيجية الوطنية الرقمية

وأفاد بأن استراتيجية الحكومة والوزارة ترتكز على محاور عمل الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية العادل والمنصف والشفافية ونجاعة الإدارة التونسية انسجاما مع مبادئ تضمنها دستور 25 جويلية 2022

وقال الوزير إنه يتم الاشتغال على أربعة محاور كبرى صلب الوزارة يتعلق الأول بالتحول الرقمي في الإدارة التونسية لغرض التقليص من الوثائق بما من شأنه أن يقلص من تحول المواطن إلى الإدارات، لافتا ّإلى أنه بات من غير المقبول أن يقف التونسي في طوابير انتظار لاستخراج وثيقة او ان تطلب منه إدارة عمومية جلب وثائق إدارية.

ولفت في السياق ذاته، إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في عدم مطالبة الإدارات التونسية للمواطن أو للمؤسسة لوثيقة هي بحوزتها ، مشيرا الى هذه المسالة مضمنة في المرسوم لسنة 2020 الذي تم إنجازه خلال فترة جائحة كوفيد ملاحظا انه سيتم تفعيلها أكثر في الفترة القادمة.

وبين أن هناك قائمة من حوالي 80 وثيقة بإمكان الإدارة التونسية الحصول عليها مباشرة من دون مطالبة المواطن الاستظهار بها او توفيرها وفق رايه.

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