إطلاق المنصة الرقمية لتسيير هياكل البحث بجامعة تونس المنار

نظمت جامعة تونس المنار الأسبوع المنفضي، تظاهرة « يوم البحث 2026″ التي تهدف إلى تقييم واقع البحث العلمي بالجامعة العمومية واستشراف آفاق تطويره في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.

وتم خلال هذه التظاهرة الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة الرقمية لتسيير هياكل البحث بجامعة تونس المنار، من قبل الأستاذة أسماء القاتي، نائبة رئيس الجامعة المكلفة بالبحث العلمي، في خطوة استراتيجية رائدة تندرج ضمن دعم التحول الرقمي وتحديث منظومة البحث العلمي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتثمين الإنتاج العلمي، إلى جانب الرفع من إشعاع الجامعة على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز مكانتها كقطب للتميز والابتكار والمعرفة.

وفي هذا السياق، كرّمت الجامعة رؤساء المؤسسات والمساهمين في تقدم رتبتها وفق تصنيف « QS حسب التخصصات » لسنة 2026، حيث أحرز 14 تخصص حيوي على المراتب الأولى وطنيا وصنفت جميعها ضمن المراتب الممتازة دوليا منها تخصص هندسة البترول والبتروكيمياء والطب وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات والمحاسبة والتمويل والهندسة الكهربائية والإلكترونية وعلم المواد والزراعة والغابات والاقتصاد والكيمياء والرياضيات والفيزياء وعلم الفلك وإدارة الأعمال وغيرها…

كما تم تقديم عرض حول القطب الجامعي للابتكار والتكنولوجياPUIT) ) وإبراز دوره في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي، اختتمت بالإعلان عن نتائج مسابقة “U-INVENT 2025” التي نظمها مؤخرا بهدف تشجيع الابتكار والإبداع لدى الباحثين الشبان.

وقد تضمن برنامج الفعاليات جلسات علمية تناولت عدة محاور راهنة، منها تمويل البحث العلمي وطنياً ودولياً، وأخلاقيات البحث والنزاهة العلمية، وتقييم المشاريع البحثية.

وقد اختُتمت التظاهرة بحفل لتوزيع الجوائز وتكريم عدد من الباحثين المتميزين، حيث أُسندت الجائزة الاولى لأفضل اطروحة دكتوراه للباحثة درّة النجار من معهد باستور والثانية للباحث حسام الدين بلغوثي من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس والثالثة للباحثة امينة عنتيت من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس كما تحصلت الأستاذة سلوى السعيدي من كلية العلوم بتونس على جائزة أفضل عرض لمشروع بحث.

كلمات البحث :المنصة الرقمية;جامعة تونس المنار;هياكل البحث