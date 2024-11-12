إطلاق المنصّة الالكترونية للخدمات «منصّة المبادر الذاتي»

تمّ يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، في إطار تكريس حرّيّة المبادرة ودفع التّنمية وتوفير فرص وظروف العمل اللائق، اطلاق منصّة « المبادر الذاتي » وذلك بحضور وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد.

وأكّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني في مستهلّ كلمة ألقاها بالمناسبة، أن إطلاق منصّة المبادر الذّاتي هي مبادرة تحتفي بها تونس بإطاراتها وكفاءاتها باعتبار أن إعداد هذه المبادرة بكلّ مراحلها تصوّرا وتنفيذا كان نتاجا لمقاربة تشاركيّة بين عدد من القطاعات، مبرزا أن هذا النّظام هو مشروع وطنيّ بامتياز يكرّس توجّهات رئيس الجمهوريّة في تكامل القطاعين العام والخاص وتحرير المبادرة الخاصّة وتوفير الأطر اللازمة لتثمين الطاقات الإبداعية التي من شأنها أن تحقق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتستهدف هذه المنصّة جميع التونسيّين من أصحاب المبادرات الذاتيّة والناشطين في قطاعات الصّناعة والصّناعات التّقليديّة والحرف والتّجارة والخدمات من المهن غير التّجارية. ويخوّل الانخراط في نظام المبادر الذاتي لباعثي المشاريع الفردية الانتفاع بجملة من الحوافز التّمويليّة والجبائيّة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية إلى جانب برامج التّكوين والمرافقة في مختلف مراحل إرساء مشاريعهم.

وتم خلال النّقطة الإعلاميّة التي انتظمت في الغرض القيام بعملية تسجيل مباشرة لأول حرفي ينخرط في منصّة المبادر الذاتي وتقديم فيديوهات تفسيريّة للتعريف بهذا النظام وطريقة التّسجيل بالمنصّة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التّشغيل والتّكوين المهني تضع عبر الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل أكثر من 100 نقطة اتّصال بكل فضاءات المبادرة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل الموجودة في كل ولايات الجمهوريّة لمرافقة الرّاغبين في الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.

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