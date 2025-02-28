إطلاق تشغيل النسخة الأولى من نظام الشبكة الكهربائية الذكية « SMART GRID »

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الخميس 27 فيفري، على موكب إطلاق تشغيل النسخة الأولى من نظام الشبكة الذكية للكهرباء (Smart Grid) بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد فيصل طريفة.

وشارك في هذه التظاهرة المدير العام للمؤسسة الألمانية SIEMENS ADVANTA Daniel-Rui FELICIO وممثلة سفارة ألمانيا بتونس Simone MAASSEN-KRUPKE وممثل سفارة فرنسا بتونس السيد Arnaud GUIGNE ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس AFD السيد Christophe COTTET إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وكل الأطراف المتداخلة في هذا المشروع.

وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء وترشيد الاستهلاك مشيرة إلى دور هذه الشبكة الذكية في تحسين مردودية الشركة التونسية للكهرباء والغاز وضمان انتقالها الرقمي من خلال اعتماد بنية تحتية متطورة للعدادات الذكية ونظام متكامل للتصرف في شؤون حرفاءها.

واستعرضت الوزيرة في هذا السياق، مزايا هذا المشروع الذي سيُمكّن من تحسين كفاءة استخدام الطاقة وبلوغ نسبة إدماج أفضل للطاقات المتجددة والتي سيتولى القطاع الخاص إنتاج جزء كبير منها، سيتم ضخها في الشبكة الوطنية للكهرباء مقابل التقليص من الفاقد الطاقي في نقل وتوزيع الكهرباء، وهو ما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، مثّل موكب إطلاق تشغيل النسخة الأولى من نظام الشبكة الذكية للكهرباء فرصة تم خلالها استعراض تقدّم أشغال هذا المشروع المموّل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD باستثمارات تناهز 120 مليون يورو (حوالي 400 مليون دينار تونسي) هذا بالإضافة إلى بحث سبل تطوير مجالات التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومؤسسة SIEMENS ADVANTA. هذا ويتم انجاز هذه الشبكة الذكية من قبل ائتلاف يضم كبرى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وهي على التوالي: SIEMENS وE.Fluid ومجمع SAGEMCOM ليتم خلال هذه العملية تركيب 140 ألف عداد جهد منخفض و 25 ألف عداد جهد متوسط لكبار المستهلكين، أي ما يعادل 140 الف من الحرفاء المنزليين وكافة الحرفاء الصناعيين وكبار المستهلكين.

وتم على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة « Siemens Advanta » والتي تهدف إلى مشاركة الكفاءات والخبرات مع مزيد تعزيز التعاون في مجال رقمنة المنظومة الكهربائية.

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