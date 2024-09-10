إطلاق حملة وطنية للتحسيس بضرورة الوقاية من عدوى الأمراض الموسمية عند الرضع

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم الثلاثاء، على اجتماع بمقر الوزارة لمتابعة الاستعدادات للإحاطة بمرضى التهاب القصبات الهوائية (Bronchiolite) والأمراض الموسمية عند الرضع، بحضور ممثلي الهياكل المعنية، وعدد من المختصين والخبراء.

وتمّ خلال الاجتماع، اتخاذ القرارات التالية:

• إطلاق حملة وطنية للتحسيس والتوعية حول الوقاية من العدوى.

• تفعيل خطة لضمان استمرارية العلاج في القطاعين العام والخاص.

• تعزيز قدرات الخط الأول في مجال رعاية المرضى.

• تطبيق البروتوكولات المعتمدة لرعاية المرضى.

• استخدام الرقمنة لمتابعة الحالات بشكل فعال وتعزيز نظام المراقبة الوبائية.

• زيادة قدرة استقبال الأطفال في الخدمات الطبية لرعاية أمراض الجهاز التنفسي.

• ضمان توافر الأكسجين في جميع مراكز الرعاية الصحية.

• تعزيز وحدات العناية المركزة للأطفال للتعامل مع الحالات الشديدة.

وأكد وزير الصحة على ضرورة الحفاظ على جاهزية المستشفيات، خاصة أقسام طب الأطفال في جميع المؤسسات الصحية.

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