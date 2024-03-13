إطلاق خدمة للتعرف على العدد الأدنى المطلوب من الناخبين لسحب الوكالة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تطبيقا لمقتضيات الفرع الثامن جديد من القانون الانتخابي كما وقع تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 ولمعرفة العدد الادنى المطلوب لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية، فإنها تضع على ذمة جميع الناخبين التونسيين خدمة سحب الوكالة.

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وأكدت الهيئة أنه لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الهيئة www.isie.tn أو الاتصال بالإدارات الفرعية للانتخابات التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية.