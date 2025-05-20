إطلاق خط جوي جديد دبلن – النفيضة

أعلنت « تاف تونس » عن وصول أول رحلة مباشرة قادمة من دبلن، تُشغّلها شركة الطيران TUI Airlines Nederland، إلى مطار النفيضة-الحمامات الدولي.

وأشارت الشركة، في بلاغ لها أمس الاثنين، إلى أن افتتاح هذا الخط الجوي المباشر بين دبلن والنفيضة-الحمامات يمثل خطوة مهمة نحو تنويع الأسواق المصدّرة للسياحة إلى تونس، لاسيما من خلال دخول سوق استراتيجي مثل السوق الإيرلندية.

وسيتم تسيير هذا الخط بمعدل رحلة أسبوعية، انطلاقًا من 19 ماي إلى غاية 15 سبتمبر 2025، على متن طائرة من طراز بوينغ 737-800 بسعة 189 مقعدًا.

وعبرت المديرة العامة لشركة TAV تونس، ميلاني لوفيفر، عن سعادتها باستقبال أول خط مباشر يربط بين دبلن والنفيضة، « والذي يعزز الاستراتيجية الرامية إلى الانفتاح على أسواق أوروبية جديدة ».

ويؤكد مطار النفيضة-الحمامات، من خلال ذلك، دوره المحوري في دعم قطاع السياحة في تونس، بفضل بنيته التحتية الحديثة وجودة الخدمات التي يوفرها لشركات الطيران الشريكة مما يعزز قدرته على استقبال أعداد متزايدة من المسافرين في أفضل الظروف، وفق نص البلاغ.

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