إطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي



تمّ ليلة أمس، إطلاق سراح الزميل الصحفي خليفة القاسمي من سجنه بالمرناقية بعد صدور قرار من قبل محكمة التعقيب يوم الأربعاء 06 مارس 2024 يقضي بـ « النقض والإحالة » بعد أن كان يقضي حكما بخمسة سنوات على خلفية عمل صحفي، وفق ما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين.

وقد توجه ليلة الأربعاء وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يضم النقيب زياد الدبار و نائبة الرئيس عائدة الهيشري وكل من الأعضاء جيهان اللواتي، وياسين القايدي، وحبيبة العبيدي، وكريم وناس وأميرة محمد، لاستقبال الزميل خليفة القاسمي لحظة خروجه من السجن.

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