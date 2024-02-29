إطلاق مشروع مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، بمقرّ الوزارة على اجتماع حول إطلاق مشروع منظومة ELM (E-Learning Mentor) وذلك بحضور سوسن كريشان المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي ووزير المالية السابق والخبير الدولي محمد نزار يعيش وعدد من رؤساء ونواب الجامعات والمديرين العامين وممثّلي عدد من الوزارات وأستاذة تعليم عال.

وتمّ خلال الاجتماع استعراض التقرير المتعلّق بالمرحلة الأولى للمشروع الذي يتضمّن مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وفرق عمل الوزارات المختلفة التي ستعمل على تنفيذه وتفعيله.

كما تمّ التباحث حول الحاسوب الفائق « Super computer الجديد في إطار المشروع الذي سيتمّ تركيزه بمقرّ مركز الحساب الخوارزمي خلال شهر أفريل المقبل، والذي سيمكّن الوزارة من تجهيز نفسها بأول حلّ سيادي حول الذكاء الاصطناعي. وقد تمّ تطويره وتمويله بمهارات تونسية، وسيتمّ إطلاقه رسميا لفائدة الطلبة بداية من السنة الجامعية المقبلة. وهو يهدف إلى فتح آفاق جديدة حول التعاون الدولي في المجال الأكاديمي والبحث العلمي والتعاون في إطار الشركات المبادرة وتعزيز التكوين بشكل عام.

وبالمناسبة، أعرب منصف بوكثير عن ضرورة إنشاء هيكل خاص بالمشروع من شأنه إدارة جميع الجوانب المتعلّقة بنجاحه، داعيا إلى ضرورة تسريع الرقمنة و تركيز المحتوى المنهجي والذي سيساعد في تكافؤ الفرص وتقديم أفضل الخدمات.

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