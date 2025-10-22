إطلاق مشروع وطني للتكفّل بحالات التوقف القلبي خارج المستشفى

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، على اجتماع خُصّص لإطلاق مشروع وطني للتكفّل بحالات التوقف القلبي خارج المستشفى، بمشاركة ممثلين عن الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين (STCCCV)، والإسعاف الطبي الاستعجالي (SAMU)، والهلال الأحمر التونسي، وعمادة الأطباء.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة وطنية بوزارة الصحة تُنسّق بين مختلف المتدخلين، بإشراف لجنة قيادة متعددة الاختصاصات.

وقد تمّ الإتّفاق على:

• تنسيق وطني موحّد بين جميع الفاعلين في سلسلة النجاة

• تأطير قانوني لتدخل المواطنين في الحالات الطارئة

• إطلاق منصة رقمية لـ »المواطن المنقذ »

• برامج تكوين وتوعية بالإسعافات الأولية

• تعميم آلات الصدمة الكهربائية (DAE) في الفضاءات العامة.

ويُعتبر هذا مشروع طموح يؤسس لثقافة « المواطن المنقذ » ويجعل من إنقاذ الأرواح مسؤولية جماعية.

