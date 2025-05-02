إطلاق منصة «عِلْمْ» : نزار يعيش يدعو الأساتذة للشروع ابتداء من اليوم في إثرائها

أكد وزير المالية الأسبق محمد نزار يعيش خلال حضوره واب كاست استثنائي اليوم الجمعة 2 ماي 2025، للإطلاق الرسمي لمنصة « عِلْمْ » أن المكتبة الرقمية المدعمة بالذكاء الاصطناعي « عِلْمْ » هي تحت تصرف ومراقبة الأستاذة التونسيين أُنجزت بخبرات وكفاءات تونسية، وستسمح بمدّ جميع الطلبة والأساتذة الجامعيين في جميع الاختصاصات في التعليم العالي بكتب ودروس ومحاضرات وأطروحات الدكتوراه وغيرها باستعمال الحاسوب او الهاتف الجوال مجانا.

وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال ومشغلي الإنترنت الثلاث على ضمان الولوج المجاني للمنصة السيادية، مبرزا بأن الإطلاق الرسمي لمنصة « علم » بعث بـ 4 رسائل هامة تتمثل في:

1- التركيز على التعليم والاستثمار في الشباب وهي خطوة عملية

2-التطبيقة سيادية، مشددا على أن السيادة الرقمية والتكنولوجية مهمة جدا فالمنصة تحت رقابة الأساتذة التونسيين

3- تكافئ الفرص بين الجميع فلكل شخص الحق في القراءة والاطلاع

4 رسالة للعالم فتونس من الدول القلائل التي فتحت لجميع طلبتها إمكانية الاطلاع على المحتوى الثري للمنصة.

كما توجه الوزير بالدعوة إلى الأساتذة للشروع ابتداء من اليوم في إثراء المكتبة من أي مكان كان مع احترام الملكية الفكرية.

وتوجه الوزير برسالة للطلبة بأن المنصة مفتوحة لجميع الاختصاصات وأن هدف المرحلة القادمة هو المرور لإثراء المكتبة.

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