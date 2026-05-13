إعادة تشغيل خطّ إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بعد توقّف دام لسنوات

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، عن إعادة تشغيل خطّ إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT، بعد توقّف دام لسنوات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاستئناف يشمل إنتاج أدوية في شكل شراب، من بينها Hexabain ومضادّات الحموضة وكذلك أدوية أخرى مختلفة بما يعزّز توفّر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف إنتاج الأشكال الجافة والتحاميل والسيروم الفيزيولوجي، في إطار مجهود متواصل لإعادة تأهيل المؤسسة واسترجاع دورها الاستراتيجي.

وتوجّهت وزارة الصحة، في ذات البلاغ، بالشكر إلى كلّ الإطارات والعملة والفنيين بالمؤسسة على مجهوداتهم وتفانيهم وروح المسؤولية التي أظهروها لإنجاح هذا المسار الإصلاحي، ومن أجل أن تعود الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تدريجيًا إلى موقعها الطبيعي، كمؤسسة وطنية رائدة.

